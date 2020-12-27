نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المصري ضد الاتحاد السكندري في الدوري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

توقيت مباراة الأهلي والقناة الناقلة

وتقام المباراة بين الأهلي والاتحاد في السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب السلام، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز التاسع العاشر بواقع نقطتين.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.