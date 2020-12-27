بامفورد يقود ليدز يونايتد للفوز على بيرنلي في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - قاد باتريك بامفورد فريقه ليدز يونايتد للفوز على بيرنلي بهدف واحد مقابل لا شيء وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب إستاد إيلاند رود.

احرز ليدز هدفه الوحيد عند حلول الدقيقة الخامسة بعد أن تعرض بامفورد للإعاقة من حارس المرمى وإنبرى للكرة بنفسه مودعها في الشباك.

ورفع ليدز بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى النقطة العشرين والتي وضعته في المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الثالثة عشر في المركز السادس عشر.