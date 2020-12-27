نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن النادي الذي سينضم له السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد صرح أمس بأن المهاجم السنغالي سينتقل لأحد الأندية التركية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال المصدر إن أليو بادجي سينتقل لنادي أنقرة جوجو التركي، والصفقة تقترب من الحسم واللاعب سينضم لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان النادي الأهلي قد رفع اسم أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد، بناءًا على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، والذي رفض استمرار اللاعب لعدم قناعته بمستواه.