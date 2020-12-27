الرياضة

بعد الهزيمة أمام آرسنال.. لامبارد ينتقد لاعبي تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، لاعبي فريقه، بعد الهزيمة 1-3 أمام الجار اللندني آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً إن عدم جديتهم في الأداء حرمهم من فرصة الصعود للمركز الثاني بين فرق البطولة.

قال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "كانت فرصة للصعود للمركز الثاني في مواجهة فريق متعثر".

وأضاف: "أفسحنا لهم المجال من الدقيقة الأولى، وطوال 45 دقيقة، الكسل كان السبب في حصولهم على ركلة جزاء، وفي دخول هدف تشاكا شباكنا".

وتابع: "قاتلنا لكننا جعلنا مهمتنا صعبة في الشوط الأول، الرسالة واضحة وهي أن آرسنال منافس خطير، الفوز في مباريات الدوري الممتاز يتطلب أداء متميزاً".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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