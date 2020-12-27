ثلاثة لقاءات فـي ختام الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى .. اليوم

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تستكمل عصر اليوم مباريات الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى بإقامة 3 لقاءات ضمن المجموعة الثانية عندما يستضيف صور نظيره الاتفاق على ملعب مجمع صور في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة، وعلى الملعب ذاته يلتقي العروبة المتصدر والطليعة في تمام الساعة الثامنة، وعلى ملعب مصيرة سيحاول مصيرة بكل قوة تحقيق فوزه الأول في المسابقة عندما يستضيف جعلان في تمام الساعة السادسة. ويتصدر العروبة والاتفاق ترتيب فرق المجموعة الثانية بـ6 نقاط ثم جعلان بـ3 نقاط ونقطة للطليعة وصور ومصيرة بدون نقاط.

طموحات كبيرة

يسعى العروبة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي قبل وصول مدربه الروماني أرستيكا الذي بات جاهزا لتولي المهمة التدريبية، وحال توقف الرحلات الجوية دون وصوله حتى الآن، إلا أن التونسي الزبير محمد المعد البدني للمارد العرباوي قام بدور كبير وقاد الفريق لحصد 6 نقاط من خلال توليه القيادة الفنية والإشرافية ،وهو نفس طموح المدرب الوطني عبدالله الشكيري مدرب الاتفاق الذي يدخل لقاء اليوم أمام صور بنفس الهمة والحافز لحصد الانتصار الثالث مع وجود التفاف قوي في معسكر الاتفاق، حيث قام سعادة يعقوب الحارثي عضو مجلس الشورى بزيارة تدريبات الفريق وحث اللاعبين على بذل ما في وسعهم ورفع روحهم المعنوية، أما فرق جعلان والطليعة وصور ومصيرة فعليها جهد كبير هذا المساء لتعديل المسار وحجز مركز أفضل قبل الدخول في حسابات معقدة.

لقاء ديربي

قال التونسي الزبير محمد المعد البدني للفريق الكروي بنادي العروبة والمشرف على تدريبات المارد: تحضيرات العروبة لمباراة اليوم سارت بشكل جيد واللاعبون عاقدون العزم على مواصلة النتائج الإيجابية، وهناك تجاوب كبير من المجموعة وحضور مثالي في الحصص التدريبية، ولقاء اليوم أمام الطليعة سيكون صعبا بالنظر لرغبتهم في الفوز لتعديل مركزهم في جدول الترتيب وقدموا مستوى جيدا أمام صور وكانوا الأقرب للفوز.