لقاء حواري للجان النسائية بالأندية الرياضية بشمال الباطنة

في الرياضة 27 ديسمبر,2020

نظمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في قسم الرياضة النسائية اللقاء الحواري مع اللجان النسائية بأندية محافظة شمال الباطنة صباح الخميس بقاعة لأوفيسينا بسيتي سنتر صحار.

وهدف اللقاء إلى تبادل التعاون وتوثيق العلاقات بين المديرية والأندية، فيما يخص جانب الانشطة النسائية،وتوصيل رسالة قسم الرياضة النسائية بالمديرية إلى اللجان النسائية العاملة بالأندية، كما هدف اللقاء أيضا إلى نشر الأنشطة الرياضية المنوعة التي تناسب الفتيات والنساء.

شارك في اللقاء من نادي السلام كل من رحمة الغفيلية ومريم المعمرية، ومن نادي السويق الدكتورة عائشة الكيومية وناعمة السعدية، في حين شارك من نادي الخابورة كل من ايمان السعيدية ويسرا الحومانية ومن نادي صحم شمسة العمورية، أما من نادي صحار شاركت كل من طاهرة الشامسية وفاتن الزعابية وندى الجابرية ومن نادي مجيس أبرار المقبالية.

تقول فاطمة بنت راشد الفزارية رئيسة قسم الرياضة النسائية بالمديرية أن الأندية الرياضية تعد من أهم المؤسسات التي تهتم بالشباب وتؤثر في المجتمع وتهدف إلى المساهمة في إعداد المواطن الصالح، والأندية الرياضية لابد أن يكون لها دور فعال في التواصل وخدمة المجتمع تميـزها عن غــــيـــرهــا من المؤسسات الأخرى وفي ظل تواجد لجان نسائية استحدثت في الأندية، أصبح لابد من إقامة (لقاء حواري) يجمعنا مع عضوات اللجان النسائية في الأندية الرياضية بشمال الباطنة بهدف تسهيل مهمتنا في التواصل مع الأندية الرياضية وهذا الأمر يتطلب من الطرفين جهودا مبذولة تهدف إلى التطوير والإبداع والابتكار من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أم فنية أم ثقافية أم توعوية تثقيفية.

في حين ناقشت بخيتة القرينية وفاطمة الهلونية الجانب الثقافي ودور القسم الثقافي في الإشراف على جميع الفعاليات الثقافية والفنية والبرامج المتنوعة التي يقيمها القسم، بالإضافة إلى تنظيم الأمسيات الشعرية والإنشادية التي تساهم في ابراز المواهب الشبابية والمشاركة في تنظيم المعارض والملتقيات الثقافية التي تقيمها الدائرة.

وتقول رحمة الغفيلية عضو المجلس البلدي ورئيسة جمعية المرأة العمانية بلوى كان اللقاء الحواري مع اللجان النسائية بأندية محافظة شمال الباطنة لقاء جميلا ومثمرا وبادرة طيبة من المديرية، حيث تعرفنا من خلال اللقاء على آليات التعاون المشترك بين المديرية والنادي كوننا نمثل اللجنة النسائية بلوى، شاكرين ومتمنين جهود المديرية وجهود نادي السلام على التعاون المستمر مع المرأة وسعيه الدائم للرقي بالجانب النسائي بالنادي.

في حين تضيف شمسة العمورية من نادي صحم قائلة لقد كانت الاستفادة كبيرة حيث تم التعرف على أهم البرامج والمناشط التي تدعمها المديرية وذلك من أجل تنمية وصقل المواهب الشبابية في الأندية، وأيضا البرامج المستحدثة في المديرية وكيفية الاستفادة منها،.

وعبرت يسرا الحومانية من نادي الخابورة عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء وتوضح بأن اللقاء عزز التواصل بين الأندية وساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الأندية، كما ساهم في توضيح آلية عمل القسم الثقافي والبرامج التي يدعمها القسم.

وتقول الدكتورة عائشة الكيومية من نادي السويق تم التعرف على الخدمات الثقافية والفنية والرياضية التي تحتضن مواهب وقدرات الشباب، كما تمت مناقشة كيفية رعاية وتطوير الكفاءات والمهارات الشبابية في مجالات الإبداع الفكري والثقافي والأكاديمي والفني والرياضي.