ختام دورة مدربات حراس المرمى لكرة القدم

بمشاركة 29 مدربة اختتمت دورة مدربات حراس المرمى التي نظمها الاتحاد العماني لكرة القدم ممثلا في الإدارة الفنية قسم التعليم والتدريب بالتعاون مع قسم كرة القدم النسائية بالاتحاد، وذلك تحت رعاية زينب بنت محمد البلوشية مديرة الموارد البشرية والخدمات المساندة بالشركة العمانية لدرفلة الالمنيوم بحضور كاملة بنت موسى البوسعيدية ممثلة مكتب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم عضو لجنة المسؤولية المجتمعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك بالمجمع الرياضي بصحار، وقد شهدت الدورة مشاركة 29 مدربة وحاضر فيها المحاضر الدولي والآسيوي هارون بن عامر البرطماني واشتملت على العديد من المحاضرات العملية والنظرية .

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