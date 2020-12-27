فريق التضامن بالمصنعة يتعاقد مع أكاديمية س سبورت لتدريب الفئات السنية

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي : تعاقد فريق التضامن التابع لنادي المصنعة الرياضي بمحافظة جنوب الباطنة مع اكاديمية س سبورت الرياضية لتدريب الفئات السنية من 6 – 12 سنة وذلك في اللقاء الذي اقيم بمجمع الهدابي مع اتباع قواعد السلامة بحضور المهندس خالد بن حمد الشبيبي رئيس فريق التضامن والمهندس سالم بن سعيد الحجري رئيس اكاديمية س سبورت ووليد بن شبيب البلوشي عضو مجلس البلدي رئيس لجنة شؤون الفرق الاهلية بنادي المصنعة وعدد من رؤساء الفرق الاهلية بالولاية، حيث ألقى محمود الشبيبي رئيس اللجنة الاعلامية بفريق التضامن كلمة ترحيبية اشار من خلالها الى الاهداف العامة لانشاء الاكاديمية والاعمار السنية للمراحل المستهدفة .

وقال رئيس الفريق المهندس خالد الشبيبي: لقد تم اختيار الاكاديمية للقيام بتدريب اللاعبين الصغار والناشئين فنيا وبدنيا وثقافيا للمراحل السنية 6-12 بكل عناية لما تتمتع به من خبرات سابقة وذلك لضمان سلامة القاعدة وليكونوا دعامة للفريق والنادي مستقبلا وتطرق الشبيبي إلى المساحة الاجمالية لارضية الفريق البالغة 7 أفدنة الى جانب المرافق العامة بالفريق، حيث يضم ملعبين ومصلى وقاعة اجتماعات وعددا من دورات المياه بعدها تم تقديم عرض مرئي للأنشطة التي يقدمها الفريق الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية اعقبها المؤتمر الاعلامي، تم من خلاله التوقيع على الاتفاقية والرد على مداخلات الحضور .

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