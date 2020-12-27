تزكية الهشــامي رئيساً لفريق شباب إزكــي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

اعتمدت أمانة السر بفريق شباب إزكي التصويت الإلكتروني لعملية التصويت لانتخاب مجلس الإدارة، حيث بلغ عدد المصوتين 75 عضوا فيما بلغت نسبة الموافقة 88% ، وقد تم تزكية المهندس أحمد بن خلفان الهشامي رئيسا للفريق لعامي 2021 و2022 ، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على التصويت عبر الرابط الإلكتروني ، وتسعى إدارة فريق شباب ازكي بقيادة الهشامي لتنفيذ الخطة التي تم رسمها للعامين المقبلين وتتضمن التركيز على تحقيق الاستقلال المالي ومتابعة تنفيذ مشروع الاستثمار الذي يعد الأول من نوعه على مستوى ولاية إزكي ، كما تتضمن الخطة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مرافق الفريق والتركيز على التحول الرقمي والاعتماد على التقنية الحديثة ودعم مشاركات الفريق في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية واضافة ملعب رديف على أن يكون معشباً بالعشب الطبيعي .

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