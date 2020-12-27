بيداء الزدجالية تحصل على مقعد المرأة في الاتحاد الدولي للترايثلون

كتبت ـ زينب الزدجالية :

بجدارة واستحقاق حصلت بيداء الزدجالية عضوة اللجنة العمانية للثلاثي الحديث على مقعد المرأة بالاتحاد الدولي للترايثلون بعد حصولها على عدد كبير من الاصوات التي أهلتها للحصول عليه، وسط كوكبة من النساء الرائدات في اللعبة من مختلف دول العالم حيث أُخطرت اللجنة مؤخراً باستحقاق الاخيرة لهذا المقعد بعد فرز الاصوات بعد ان تمت الانتخابات -عن بعد – ووسط حضور هائل من مختلف دول العالم .

وتضم لجنة المرأة حاليا ٦ نساء ورجلا، والأعضاء الذين تم انتخابهم من اليابان وفرنسا وايرلندا وتشيلي وايضاً المانيا .وبالرغم من انضمام اللجنة العمانية للثلاثي الحديث في العام ٢٠٢٠ ، فقد استطاعت أن تضع لها بصمة من خلال العديد من المشاركات والأنشطة التي تمت- عن بعد -، بسبب ظروف جائحة كوفيد ١٩، كما يعد هذا الفوز هو الأول على الصعيد المحلي والعربي ، حيث لم يسبق لأية امرأة أن حظيت بهذا المقعد الدولي .

من جانبه قالت بيداء الزدجالية عضوة اللجنة العمانية للثلاثي الحديث وعضوة لجنة المراة بالاتحاد الدولي للترايثلون : يعد وصولي للدولية واستحقاقي لهذا المقعد انجازاً عمانياً وعربياً، حيث استطعنا في اول حضور لنا بأن نقنع الجميع بما نقدمه لخدمة هذه الرياضة وايضا ما نقدمه لخدمة المرأة وتمكينها في هذا الجانب ، وما تمثله هذه الرياضة من نهوض مجتمعي وتحقيق لاهداف تتماشى مع متطلبات الرياضة العمانية وايضا الرياضة الدولية ، حيث أكدنا من خلال تواجدنا بان المرأة العمانية هي الاخرى لها نصيب من فعاليات اللجنة، كما أن إسهاماتي التطوعية وتواجدي مع اللجنة بشكل دائم وايضاً الاتحاد دعم كثيرا ملفي الشخصي المقدم للظفر بالمقعد،حيث إنني تطوعت في مجالات عديدة أغلبها في جانب مؤسسات العمل الخيري والمؤسسات الخدمية غير الربحية ، وهذا ما عزز وجودي ، وجعلنا نحصل على أصوات الدول ، ونستحق المقعد في الاتحاد الدولي .وأضافت الزدجالية :الاتحاد الدولي للترايثلون حريص جداً على تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين ،حيث يعمل بصفة دائمة لخلق برامج وفعاليات متعددة التي من شأنها تسهم في تمكين النساء حول العالم وإعطاء فرص حقيقية لمشاركتهن في مختلف المناشط وإشراكهن في خلق القرارات المتعلقة بالاستحقاقات النسائية وفهم العقبات وإيجاد الحلول لتشجيع وضمان مشاركتها.

واختتمت الزدجالية حديثها قائلة : سيكون تمكين المرأة العمانية في هذه الرياضة خلال الفترة القادمة أهم ما سنعمل عليه، والتي ستكون بداية تطبيق المهام التي أوكلنا بها ،حيث سنعمل مع اللاعبات والمدربات والمحكمات و أيضًا الإداريات ،من أجل بناء و ترسيخ بنية أساسية للمرأة في هذه الرياضة .