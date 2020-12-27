انطلاق النسخة السابعة لمهرجان حمراء الدروع لمزاينة الأبل بعبري فبراير القادم

بأكثر من 40 شوطا وبمشاركة أبناء دول مجلس التعاون

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري : تنطلق في السابع من فبراير القادم فعاليات مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الهجن بولاية عبري في نسخته السابعة والذي سيقام بنيابة حمراء الدروع يوم الأحد السابع من فبراير القادم وحتى يوم السبت الثالث عشر من نفس الشهر وبموافقة الاتحاد العماني لسباقات الهجن وحسب تعليمات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة جائحة كورونا ويشتمل على أكثر من 40 شوطا خصصت لسن الفطائم واليداع والثنايا والحول والحجايج واللقايا والزمول والجعدان .

فقد عقدت امس الاول اللجنة المنظمة اجتماعها الاول برئاسة المكرم حمد بن مطر بن محمد الدرعي عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان حمراء الدروع لمزاينة الابل وبحضور اعضاء اللجان وحددت اللجنة عددا من الفعاليات والمناشط ابرزها تحديد يوم السادس من فبراير موعدا لسباق ميدان اسود لسباق سن الفطائم ضمن فعاليات المهرجان وتحديد شوط بيرق حمراء الدروع للاشواط المفتوحة لسن الفطائم وشوط سيف حمراء الدروع كاشواط خاصة لابناء المنطقة وتحديد منافسات (اليولة ) لفئات الصغار والشباب والكبار خلال ثلاثة ايام مختلفة وتحديد اماكن لاصحاب العربات المتنقلة والسماح لدخول الهجن المشاركة لابناء مجلس التعاون من بداية شهر فبراير وخروجها بعد انتهاء فعاليات المهرحان مباشرة وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مختصة للتعامل مع الزوار واخذ قياس درجات حرارة الجسم والتأكد من لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي بين زوار المهرجان ويعد مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الابل تظاهرة تراثية وتسويقية وملتقى يجمع مختلف الانشطة والفعاليات والحياة الاجتماعية .

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