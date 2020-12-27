4 مواجهات تغلق ملف الجولة الثالثة لدوري الأضواء

■ السويق والنصر يأملان فـي التمسك بصراع الصدارة على حساب النهضة وبهلاء.. فهل ينجحان؟

■ كشف المستور فـي لقاء صحار «الباهت» والاتحاد «المتوهج» وديربي منتظر بين مسقط ونادي عمان

متابعة ـ صالح البارحي:

■■ عبر (4) مواجهات تنتظرها جماهير الكرة العمانية بشغف لمعرفة تفاصيلها الأخيرة مع صافرة الختام.. ومن مجمع صحار عبر مواجهة صحار والاتحاد، ومجمع الرستاق عبر مواجهة السويق والنهضة، وستاد السيب عبر مواجهة مسقط ونادي عمان، ومن مجمع نزوى عبر مواجهة بهلاء والنصر، يسدل الستار عن الجولة الثالثة لدوري الأضواء والشهرة، الدوري الذي لا تتوقف سرعة انطلاقته غير المعهودة، حيث إن الوقت الذي يفصل جولاته يكاد لا يكفي حتى لمرحلة الاستشفاء التام، بينما الأجهزة الفنية تعمل بشكل متوازٍ بين مرحلة الاستشفاء والتجهيز للمواجهة القادمة، وهذا أمر يتطلب العديد من الجوانب أهمها قابلية اللاعبين لهذا الأمر بشكل مثالي حتى يحصد الجميع نتائجه في نهاية المطاف.

بعد أمسية اليوم، يبدأ تفكير الجميع ينصب في منافسات دور الـ(32) للكأس الغالية، حيث المباريات التي لا (تقف) بجانب التاريخ، ولا تعترف بأنصاف الحلول، وليس لها عنوان مهما كانت قوة الفريقين المتنافسين، لذلك فإن أمسية اليوم ستكون بمثابة التأكيد على جاهزية فرق دوري الأضواء للمرحلة القادمة والتي ستكون بمثابة (الصدمة) في حالة خذلتها قدراتها في مجابهة تطلعات فرق من الدرجة الأدنى، فالجميع الآن يعمل بشكل متصاعد بحثا عن مجد جديد يضاف إلى إنجازات من حقق مثلها سابقا، وتسجل باسم من يحققها للمرة الأولى بطبيعة الحال. ■■

كشف المستور

باعتقادي أن مواجهة صحار ونظيره الاتحاد عند السادسة مساء اليوم بمجمع صحار هي بمثابة (كشف المستور) للطرفين، فصاحب الضيافة يمر بمرحلة اللاتوازن وهي التي لم ترض طموحات مجلس إدارته وجماهيره، خصوصا في الظهور الأخير أمام ظفار والذي ساهم في خروج النقد اللاذع لما قدمه الفريق الأخضر ولاعبوه في مباراة بلا لون ولا هوية ولا رائحة إطلاقا، حيث خسر الفريق الأداء والنتيجة، وأصبح الجميع يضع علامة استفهام على مستوى صحار في تلك المباراة التي لا يتمنى أي منتمٍ لصحار العودة إلى تفاصيلها إطلاقا، ومن هنا فإن على كتيبة المغربي عبدالرزاق خيري تسجيل عودة صريحة وواضحة في لقاء اليوم قبل أن تدخل الأمور في نفق مظلم قد يصعب الخروج منه وتكون له عواقب سلبية كثيرة تطول الجميع.

في حين أن الاتحاد القادم من محافظة ظفار بمجموعته الشابة الواعدة، قدم مباراة متوازنة لأبعد الحدود أمام السيب وخرج متعادلا سلبيا في ملحمة دفاعية مستميتة للرمق الأخير، حيث كان الفريق الأخضر على قدر المسؤولية بعد أن تلقى الخسارة الثقيلة أمام ظفار في ستاد السعادة بافتتاح دورينا، وبات على أحمد سالم وشوين راشد التأكيد على أن ما قدمه الاتحاد في المباراة الماضية أمام بطل دورينا لم يكن بمحض الصدفة، بل كان نتاج جهد متقن وخطة محكمة تكللت بحصد الفريق أول النقاط بمشواره بدوري عمانتل بعد العودة للواجهة من جديد.

لذلك، فإن مباراة اليوم ستكشف المستور لا محالة، فإما صحار يعود لمستواه المأمول، وإما الاتحاد يواصل تقمص دور البطل ويقف سدا منيعا أمام تطلعات صحار بالعودة.. فيما ردة فعل منتظرة في حالة واصل صحار تراجعه بهذا الشكل المخيف.

تكافؤ

التكافؤ يغلف لقاء السويق والنهضة على ساحة مجمع الرستاق، السويق صاحب الضيافة يمتلك في رصيده (4) نقاط بعد فوزه على مسقط 1/‏صفر وتعادل في الجولة الماضية أمام النصر 1/‏1 في ستاد السعادة، أما منافسه النهضة فهو يعاني الأمرين جراء العقوبة الصادرة ضده بخسارة (6) نقاط والغرامة المالية التي صدرت ضده حاله حال ظفار وصحم، إلا أنه تخلص من (3) نقاط في لقائه الماضي أمام صحم بعد أن حقق الفوز باللقاء، وبات مطلوبا (3) نقاط يجب عليه الانتهاء منها في الجولات المتبقية من الدوري.

بغض النظر عن كل ما سبق، وبالعودة إلى عطاءات الفريقين في الجولتين الماضيتين، فإننا نتوقع مباراة مثيرة بين الفريقين اللذين يمتلكان طموحات مختلفة، فالأول يود مواصلة صراع الصدارة وعدم التفريط بها في ظل الوضع الحالي لدورينا بهذا الموسم، والثاني يود الانتهاء من دفع الدين الذي عليه والبدء بشكل جديد في الدوري، ومن هنا فإن التكافؤ سيسيطر على المباراة دون جدال لتحقيق مسعاه ومبتغاه، السويق قدم لنا مباراة جميلة للغاية في صلالة لولا بعض الأخطاء الدفاعية التي ساهمت في خسارته لنقطتين ثمينتين في مباراة كان فيها الطرف الأفضل، أما النهضة فقد تجاوز صحم وعاد من خلال تلك المباراة لاعبه المؤثر علي الرشيدي لممارسة هواية تسجيل الأهداف في شباك المنافسين، فهل ينجح السويق في التمسك بالصدارة؟ أم أن محسن درويش يرفض ذلك وينهي معضلة فريقه من العقوبة؟؟

ديربي العاصمة

مواجهة ديربي مسقط العامرة يجمع بين مسقط ونادي عمان، الأول يحتل المركز التاسع برصيد نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الماضية أمام بهلاء 1/‏1 وخسارته أمام السويق صفر/‏1، أما نادي عمان فيقبع في المركز الخامس برصيد (3) نقاط بعد خسارة البداية أمام صحار وفوزه في الجولة الماضية على الرستاق.

إبراهيم صومار مدرب مسقط يعلم تماما أدق تفاصيل منافسه اليوم، فهو الذي أشرف عليه سنوات طويلة وساهم في الكثير من أفراحه، سواء كان لاعبا أو مدربا، وبالتالي فإن مسألة قراءته للفريق الأحمر تبدو أسهل عن منافسه علي الخنبشي الذي يقود نادي عمان في هذا الموسم، فالأخير يعد هذا موسمه الأول في قيادة نادي عمان، إلا أن الجولتين الماضيتين قد تسهمان في إعطائه الكثير من المزايا في معرفة تفاصيل منافسه بشكل محبب بالنسبة له.

مسقط ورغم خسارته أمام السويق وتعادله أمام بهلاء قدم مستوى جيدا للغاية، وكان الأقرب للفوز أمام بهلاء لولا الأخطاء الدفاعية التي حرمته من ثلاث نقاط ثمينة، إضافة إلى رعونة مهاجميه في التعامل مع الفرص، وكذا الحال بالنسبة لنادي عمان الذي خسر لقاء الافتتاح أمام صحار بأخطاء دفاعية واضحة قبل أن يعود بشكل جيد أمام الرستاق حاصدا كل نقاط اللقاء، عموما هي مباراة مفتوحة يتوقع منها الكثير خصوصا وأن المدربين يلعبان بشكل متوازن بعيدا عن التسرع .. فمن ينجح؟؟

لمن الغلبة؟

لمن الغلبة؟ سؤال حائر يتصدر عناوين مواجهة بهلاء والنصر بمجمع نزوى، الفريقان قدما مباريات جميلة، وبالأخص النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (4) نقاط من فوز على صحم 2/‏1 وتعادل أخير أمام السويق 1/‏1، وبالتالي فإنه يأمل في أن يتمسك بحظوظه في صراع الصدارة لأطول فترة ممكنة، خصوصا وأن نظام الدوري هذا الموسم مختلف وليس كما تشتهيه فرقنا، أما بهلاء فقدم مباراة جميلة كذلك أمام الرستاق، لكنه خسر لسببين أولهما الأخطاء الدفاعية وثانيهما عدم إيجابية مهاجميه أمام مرمى المنافس، فيما اقتنص نقطة ثمينة من أمام مسقط (1/‏1) مع بقاء ذات السببين دون تغيير.

الفريق المستضيف هدفه الوصول للنقطة الرابعة والاقتراب من مراكز الأمان بوقت مبكر قبل الدخول في مشكلة الدور الثاني، وأن يكون الانتصار بمثابة الداعم له قبل انطلاق منافسات الكأس الغالية، وهو أمر يستطيع الفريق الأصفر تحقيقه إذا تخلص من مسببات المشاكل التي تحدث له، فهو يقدم كرة جماعية جميلة ويصنع الكثير من الفرص أمام مرمى المنافس لكنه لا يوفق في ترجمتها لأهداف في حين تكون الأخطاء الدفاعية بمثابة الأمر الذي يحبط تطلعات مدربه وبقية الرفاق، النصر لا يجد أمامه سوى العمل بشكل متوازن من أجل الوصول للنقطة السابعة، وهو مطلب مجلس إدارته ومدربه أكرم حبريش الذي يمني النفس بأن يعيد فريقه لدائرة الإنجازات بعد سنوات عجاف عاشها النصراويين بحثا عن لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه طويلا، وبالتالي فإنه مطالب اليوم بالعودة لمحافظة ظفار وهو مسجلا النقطة السابعة في رصيده من مجمع نزوى.. فهل ينجح؟؟.