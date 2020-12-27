منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يتلقى دعوة لإقامة معسكر خارجي بإيران

يتخلله 3 مباريات ودية مع المنتخب الإيراني

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تلقى منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية دعوة من قبل الاتحاد الإيراني لكرة القدم لإقامة معسكر تدريبي في الفترة من 26 فبراير وحتى 3 مارس القادمين يتخلله إقامة ثلاث مباريات ودية بين المنتخبين، حيث يأتي هذه المعسكر في اطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 7 وحتى 17 مارس القادم ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الفترة من 2 وحتى 10 ابريل القادم وبطولة كأس آسيا الشاطئية التي ستقام في تايلند في الفترة من 25 ابريل وحتى 5 مايو القادمين والمؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا شهر أغسطس 2021 .

من جانب آخر يواصل حاليا منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته ضمن معسكره الداخلي المقام بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري ويركز الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي في هذا المعسكر على زيادة جرعات اللياقة البدنية لدى اللاعبين تعويضا عن فترة التوقف الطويلة للمنتخب بسبب جائحة فيروس كورونا الى جانب تطبيق بعض التدريبات التكتيكية، وأجرى تقسيمات مبسطة للاعبين لمعرفة مدى تطبيقهم للتعليمات التي قدمها لهم الجهاز الفني وعقب ختام المران يقوم المدرب بشرح الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون من أجل تلافيها وعدم تكرارها في التدريبات القادمة .

ويتواجد حاليا في المعسكر 15 لاعبا هم : خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي وعبدالله بن صالح البلوشي وأمجد بن عبدالله الحمداني وشريف بن شمبيه البلوشي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وعيد بن عبدالله الفارسي وسالم بن محمد العريمي وعبدالعزيز بن خميس العويسي.