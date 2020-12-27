وقال إنفانتينو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، المقام بالإمارات:" هذا العام كان صعبًا للغاية ومنه ما حدث في بيروت، وبالطبع أيضًا ما حدث جراء فيروس كورونا الذي أوقف الرياضة وجعلنا ندرك أن الصحة أهم من كرة القدم وهي الأولوية الأولى".
وأضاف: "في هذه المناسبة يجب أن أتذكر الأسطورة الراحل مارادونا الذي كان يعتبر دبي منزله وبلا شك أنه أحد من جعلنا نحب هذه اللعبة.. أيضًا وفاة باولو روسي، كان عامًا مليئًا بالأحداث الحزينة."
وتشهد دبي في الوقت الحالي حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية للأفضل في القرن وفي عام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الفيفا في حفل جلوب سوكر: مررنا بأحداث حزينة في 2020 أبرزها حادث بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.