رابيد تيست.. الأهلي بلا كورونا قبل مواجهة الاتحاد

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون أمس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.