مصدر بـ الزمالك يكشف سر استبعاد جنش من مواجهة سموحة

حرص مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الكشف عن سر استبعاد محمود جنش حارس مرمى القلعة البيضاء من قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة.
ويخوض الزمالك مواجهة سموحة المقرر لها غدًا، الإثنين، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب.
وأكد المصدر، أن الحارس يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة؛ تسببت في عدم مشاركته في تدريب الفريق لآخر ثلاثة أيام.
وهذا قبل انتظام الحارس اليوم في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادًا للقاء المقبل.
ويخضع الحارس لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان الجهاز الفني للزمالك ضم كلًا من محمد أبو جبل ومحمد عواد لقائمة الفريق التي ستواجه سموحة غدًا.
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