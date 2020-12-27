في نفس اليوم.. الخطيب يكشف كواليس التعاقد مع موسيماني ورحيل فايلر

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن الفريق تعرض لكثير من المواقف الصعبة طوال الموسم الماضي، مشيرا الي ان النتيجة مرضية وهي التتويج بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، وجاء ذلك خلال حفل جلوب سوكر 2020 بـ دبي .

وأضاف الخطيب خلال تصريحاته لقناة ابو ظبي الرياضية : الاهلي يستحق التواجد علي منصات التتويج في كل البطولات وذلك بدعم الجمهور وإخلاص اللاعبين والأجهزة فنية .

وعن التعاقد مع الجنوب افريقي موسيماني قال الخطيب : وجدنا السيرة الذاتية لبيتسو تعد استقرار في العمل وحقق بطولات كثيرة على المستوى القاري فتواصلنا معه ووفقنا في إتمام الاتفاق في نفس اليوم الذي شكرنا فيه فايلر.

وأكمل : فايلر مدرب قوي وحقق معنا كثير من الانتصارات ولكن بعد دخول فيروس كورونا وتوقف المسابقات تملكه القلق وعدم الاستقرار النفسي وإرادته السفر لرؤية أولاده .

وأوضح : بطولة كأس العالم للأندية نستهدف التواجد في المراكز الأربعة الأولى والتتويج بميدالية ومتأكد من ان اللاعبين سيقدمون كل شئ لتحقيق هذا .

