عبد الحفيظ يعلن غياب جيرالدو عن مباراة الاتحاد

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق، سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندري غدًا الإثنين.
وأضاف أن اللاعب اشتكى من شد في عضلة السمانة، ولن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد غدًا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.
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