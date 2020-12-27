الوحدة ينتزع فوزا صعبا من أبها في الدوري السعودي

انتزع فريق الوحدة فوزا صعبا من مضيفه أبها 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا فوز العين على التعاون بذات النتيجة.

ويدين الوحدة بالفضل في هذا الفوز للاعبه أحمد عبده جابر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز العين على ضيفه التعاون بهدف نظيف سجله خوانبي أنور في الدقيقة 16.

ورفع العين رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد التعاون عند 14 نقطة في المركز السادس.