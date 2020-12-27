الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يقتنص فوزا صعبا من بيرنلي.. فيديو

حقق فريق ليدز يونايتد فوزا صعبا على نظيره بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليدز يونايتد والمباراة الوحيد عن طريق باتريك بامفورد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

واستحوذ ليدز يونايتد على مجريات المباراة بنسبة 53%، وسدد 11 تسديدة من 4 تصويبات على المرمى.

في المقابل شكل بيرنلي خطوة كبيرة على مرمى ليدز يونايتد، حيث سدد 14 تسديدة منهم 6 مرمى، لكنه فشل هز الشباك في جميع المحاولات.

وبهذه النتيجة رفع بيرنلي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد عند النقطة 13 في المركز الـ 17.