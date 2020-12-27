رسميا.. جروس يعود من الاعتزال ويتولى تدريب شالكه الألماني

أعلن نادي شالكه الألماني، تعيين السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ مانويل بوم، الذي أقيل مؤخرا بسبب سوء النتائج. وذكر نادي شالكه في بيان رسمي، أنه تم تعيين كريستيان جروس مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم. ويحتل فريق شالكه المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 4 نقاط. يذكر أن كريسيتان جروس أعلن اعتزاله التدريب في شهر مايو الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وتولي جروس، تدريب الزمالك الموسم قبل الماضي، وقاد الفريق للتويج بطولتي السوبر المصري السعودي والكونفيدرالية، ورحل قبل استكمال مسابقتي الدوري وكأس مصر، بسبب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

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