غياب مصطفى محمد.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة بـ الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة. ويلتقي الزمالك مع سموحة غدا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد "برج العرب"، في إطار مباريات الجولة الثالثة للدوري العام. وخلت قائمة اللاعبين من مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء وضم التشكيل :- حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - حسين فيصل خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد

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