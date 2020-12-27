نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق، سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندري غدًا الإثنين.

وأضاف أن اللاعب اشتكى من شد في عضلة السمانة، ولن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.