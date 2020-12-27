نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق محمد النني بعد الفوز على تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المصري محمد النني نجم وسط نادي أرسنال الإنجليزي، بأن فريقه يستحق الفوز أمام تشيلسي في مباراة أمس والتي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة 3-1.

وتمكن النني وزملاؤه من تحقيق أول فوز لهم في الدوري منذ قرابة الشهرين، بعدما تغلب على البلوز تشيلسي بثلاثية أحرزها ألكساندر لاكازيت وجرانيت تشاكا وبوكايو ساكا، ونجح النني في تقديم مستوى رائع للغاية أمام البلوز، حيث تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من النني كانت أقرب إلى الشباك.

وقام محمد النني بالنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا له من مباراة أرسنال وتشيلسي، معلقًا عليها:" عن ليلة الأمس .. لقد حصلنا على ما نستحقه حقًا".

وبهذا الفوز أصبح أرسنال في المركز الـ14 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد البلوز تشيلسي عند النقطة 25 ويحتل المركز الـ7.