نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز شباب الضبعة والحرية بمجموعة مطروح بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث اليوم بمباراتين.

حقق في الأولى نادي الحرية الفوز على مطروح بهدفين مقابل لاشئ أحرزهم عدوي عاكف، وأحمد فتحي في الشوط الأول في مباراة أقيمت بملعب المدينة الشبابية بأبو قير ليحصد فريق الحرية أول ثلاث نقاط في الدوري نحو طريق المنافسة للصعود للقسم الثاني.

وفي المباراة الثانية حقق فريق شباب الضبعة فوز غالي على الشرطة 1/2 في مباراة اقيمت بملعب المصنع الحربي بالأسكندرية ليحصل الفريق الضبعاوي علي أول ثلاث نقاط بالمجموعة في طريقة للمنافسة علي الصعود للقسم الثاني هذا الموسم.

وأفتتحت مباريات الجولة بالأمس حيث حقق الزهور الصاعد حديثا للقسم الثالث فوزة الأول علي فريق برج العرب بهدف نظيف وجمع ملعب مركز شباب الهلال اللقاء بين الفريقين.

وتعادل فريق المصري السلومي مع فريق الهلال بهدف لكل منهما في المباراة جرت بينهما بملعب المدينة الشبابية بأبوقير ليحصد كل فريق علي نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر:

1- الحرية 3 نقاط

2- شباب الضبعة 3 نقاط

3- الزهور 3نقاط

4- الهلال نقطة

5- المصري السلوم نقطة

6- برج العرب صفر

7- الشرطة صفر

8- مطروح صفر

9- م.شباب الحمام صفر