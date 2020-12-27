كريستيانو رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويتوج بجائزة لاعب القرن

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين في جوائز جلوب سكور العالمية. تتويج رونالدو بالجائزة جاء على حساب محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، وليونيل ميسي قائد برشلونة، وزميله السابق البرازيلي رونالدينيو. وتوج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020 عن جلوب سكور.

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