نادي القرن.. الأهلي يحصد جائزة أكثر الأندية تتويجا في الشرق الأوسط

توج النادي الأهلي، بجائزة أكثر الأندية تتويجًا بالشرق الأوسط، والمقدمة من منظمة جلوب سكور.

فوز الأهلي جاء بعد حصوله على أكبر عدد من الألقاب في منطقة الشرق الأوسط، فهو أكثر الأندية تتويجًا بالدوري المصري بـ 42 بطولة، ودوري أبطال أفريقيا لـ 9 مرات.

وتسلم الجائزة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وعبر الخطيب عن سعادته بفوز الأهلي بالجائزة، موجهًا الشكر لمجلس دبي الرياضي