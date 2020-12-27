نادي القرن.. الأهلي يحصد جائزة أكثر الأندية تتويجا في الشرق الأوسط

فوز الأهلي جاء بعد حصوله على أكبر عدد من الألقاب في منطقة الشرق الأوسط، فهو أكثر الأندية تتويجًا بالدوري المصري بـ 42 بطولة، ودوري أبطال أفريقيا لـ 9 مرات.
وتسلم الجائزة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وعبر الخطيب عن سعادته بفوز الأهلي بالجائزة، موجهًا الشكر لمجلس دبي الرياضي
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