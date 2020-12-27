ريال مدريد يتوج بجائزة نادي القرن

وفاز ريال مدريد بالجائزة بعد حصده أكثر عدد من الأصوات، متفوقًا على النادي الأهلي ونادي برشلونة الإسباني ونادي بايرن ميونخ الألماني. توج نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن الحادي والعشرين عن مؤسسة جلوب سكور العالمية.

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