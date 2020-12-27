تلقى نادي الزمالك القرارات الجديدة التي أصدرها الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعد أن أعلن أمس تعليق جميع بطولاته على جميع المستويات داخل الصالات أو خارجها للموسم الرياضي 2020-2021، على خلفية قرار اللجنة الأوليمبية بتعليق البطولات التي تقام داخل الصالات المغطاة للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة بناء على التقارير المعلنة من قبل وزارة الصحة.
وقرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة في قراراته الجديدة إقامة كافة المباريات “رجال وسيدات” يوم الجمعة فقط حتى يوم 9-2-2021 القادم، على أن تجري المنافسات مرة آخرى على مدار يومين ابتداءا من يوم 10-2-2021، كما قرر الاتحاد المصري عدم السماح باستخدام غرف خلع الملابس مع الالتزام بنشرة التعليمات التنظيمية.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن عدد اللاعبين المسموح لهم التواجد داخل الملعب هو 14 لاعبا بجانب ٥ من أفراد من الجهاز الفني والطبي، بالاضافة إلى إداري الفريق والمسؤول الإعلامي مع مراعاة التباعد في الجلوس بالنسبة للاعبين والجهاز الفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يتلقى قرارات اتحاد الطائرة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.