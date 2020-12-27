الزمالك يتلقى قرارات اتحاد الطائرة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

تلقى نادي الزمالك القرارات الجديدة التي أصدرها الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعد أن أعلن أمس تعليق جميع بطولاته على جميع المستويات داخل الصالات أو خارجها للموسم الرياضي 2020-2021، على خلفية قرار اللجنة الأوليمبية بتعليق البطولات التي تقام داخل الصالات المغطاة للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة بناء على التقارير المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وقرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة في قراراته الجديدة إقامة كافة المباريات “رجال وسيدات” يوم الجمعة فقط حتى يوم 9-2-2021 القادم، على أن تجري المنافسات مرة آخرى على مدار يومين ابتداءا من يوم 10-2-2021، كما قرر الاتحاد المصري عدم السماح باستخدام غرف خلع الملابس مع الالتزام بنشرة التعليمات التنظيمية.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن عدد اللاعبين المسموح لهم التواجد داخل الملعب هو 14 لاعبا بجانب ٥ من أفراد من الجهاز الفني والطبي، بالاضافة إلى إداري الفريق والمسؤول الإعلامي مع مراعاة التباعد في الجلوس بالنسبة للاعبين والجهاز الفني.