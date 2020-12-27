خورخي مينديز أفضل وكيل لاعبين في القرن الحادي والعشرين

توج البرتغالي خورخي مينديز بجائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن الحادي والعشرين مقدمة من جلوب سكور العالمية. وتوج مينديز بالجائزة متفوقًا على الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعبين. وتسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والذي يعد مينديز وكيله الجائزة عنه.

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