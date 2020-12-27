عماد متعب يحذر المخالطين بعد التأكد من إصابته بكورونا

أعلن عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، إصابته بفيروس كورونا مشيرا إلى أن مسحته الأخيرة كانت إيجابية.

وكتب عماد متعب، عبر حسابه على "إنستجرام"، "الحمد لله أولًا وأخيرًا نتيجة المسحة إيجابية، دعواتكم بالشفاء"، ثم طلب من كافة المخالطين له خلال الآونة الأخيرة بتوخي الحذر.

يُذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

وانضم متعب لناشئي الأهلي عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.