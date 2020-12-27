فليك أفضل مدرب في العالم لعام 2020 في جوائز جلوب سكور

وجاء اختيار فليك بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات متفوقًا على الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، وجاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي.
وتوج فليك مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الألماني وكأس ألمانيا.
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