بيكيه يتوج بجائزة أفضل مسيرة للاعب من جلوب سكور

توج الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مسيرة للاعب كرة قدم، مقدمة من جلوب سكور العالمية.

وحصد بيكيه على الجائزة تقديرًا لمسيرته الكبيرة مع كرة القدم، حيث بدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم انتقل لـ برشلونة، ليحقق العديد من البطولات، إضافة إلى تحقيقه كأس العالم مع منتخب إسبانيا، وبطولة كأس الأمم الأوروبية مرتين.

وعبر بيكيه عن سعادته بالفوز بالجائزة مؤكدًا أنه واجه العديد من الصعوبات التي تجاوزها في مسيرته.