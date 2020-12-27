شاهد .. بيراميدز يصل استاد السويس لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى استاد السويس، استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
ووصلت حافلة الفريق إلى الملعب، في الموعد المحدد بساعة ونصف كاملة، وفقا للوائح اتحاد الكرة.
وخاض بيراميدز مباراتين في بطولة الدوري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري في الجولة، الأولي، والزمالك في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة الجولة الثالثة أمام وادي دجلة، بسبب خوض بيراميدز دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام الاتحاد الليبي.
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