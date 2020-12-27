إيهاب جلال يطالب لاعبي المقاصة بغلق صفحة المصري من أجل الجونة

طالب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة لاعبيه بغلق صفحة التعادل مع المصري أمس، بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز .
ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبين على المجهود الجيد فى المباراة بخلاف أخر 5 دقائق منها التى شهدت تلقى هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة قبل اطلاق صافرة نهاية المباراة والتى كان المقاصة قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها .
وأكد جلال ضرورة غلق صفحة مباراة المصري بشكل كامل من أجل الإعداد الجيد لمواجهة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى الجوة الخامسة التى يسعى خلالها المقاصة إلى الفوز للوصول إلى النقطة السابعة بجدول ترتيب الدوري .
وعلى الجانب الآخر ، أعلن العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات والاستثمار بالنادي ، ان فريق كرة الصالات بالمقاصة، ليس متضمنًا في بنود عقد رعاية الراعي الرسمي للنادي، موضحًا أن الادارة الحالية للنادي غير مسئولة عن هذا الفريق رسميا.
وأضاف سيد متولي، أن فريق كرة الصالات، هو فريق شركات في الاساس، وكان تحت إشراف شركة مصر المقاصة لتداول الأوراق المالية، وليس تحت إشراف نادي المقاصة، موضحًا أن راعي المقاصة يحترم تعاقده، حيث تشمل بنود تعاقده الفريق الاول لكل القدم وقطاع الناشئين، وليس له أي علاقة بفريق كرة الصالات.
وأوضح متولي ان عبدالخالق يحرص على توفير كل الدعم للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال؛ حتى يستعيد فريق المقاصة مكانته وسط الكبار بالدوري، ويحرص على تطوير قطاع الناشئين بالنادي، ويخطط لتنفيذ مشروع الألف محترف للنهوض بالمقاصة وبالكرة المصرية.
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