بايرن ميونخ أفضل ناد في عام 2020 من جلوب سكور

توج نادي بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل ناد في العالم لعام 2020 مقدمة من منظمة جلوب سكور العالمية. وفاز بايرن ميونخ بالجائزة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والبطولات المحلية في ألمانيا. وتسلم الجائزة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق.

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