نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 في جوائز دبي جلوب سوكر بالشراكة مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وجاء فوز هانز فليك بالجائزة بعد منافسة قوية مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي إلى أن الجائزة في النهاية كانت من نصيب مدرب العملاق البافاري.

وتم إعلان تتويج مدرب بايرن ميونخ، خلال حفل توزيع الجوائز الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، و"دبي جلوب سوكر" بفندق أرماني في "برج خليفة".