تعرف على موقف المصابين في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موقف المصابين في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية ضد نظيره الاتحاد السكندري غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
يدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 6 نقاط حصدها من فوزين على المقاصة وغزل المحلة بنتيجة 3-1، 3-0 على الترتيب، ويسعى لمواصلة انتصاراته واعتلاء صدارة الدوري مبكرًا من أجل الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به الموسم الماضي.
ويغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة يأتي في مقدمتهم الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها اللاعبين الثلاثة إيجابية ليتأكد استمرار إصابتهم بالفيروس وغيابهم عن مباراة الاتحاد.
كما أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غياب الأنجولي جيرالدو عن مباراة الاتحاد السكندري بعدما اشتكى من شد في عضلة السمانة.
ويستمر غياب مروان محسن مهاجم الأهلي خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد ، ولم يتعافى اللاعب من الإصابة في الركبة، كما يغيب جونيور أجايي بسبب إصابته في الوتر الوحشي، وناصر ماهر الذي خضع لعملية جراحية في الكتف مؤخرًا ويغيب 3 أشهر، إضافة إلى حسين الشحات الذي أجرى جراحة في ظافر القدم وليس جاهزًا لخوض اللقاء.
كما يفقد الأهلي جهود عدد من اللاعبين بسبب إصابات طويلة المدى أبرزهم كريم نيدفيد الذي خضع لعدة عمليات جراحية ويبتعد عن الملاعب منذ أكثر من 16 شهرًا، ومحمود متولي والذي يغيب منذ اجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، ومحمد محمود والذي خضع منذ عدة أشهر لجراحة في غضروف الركبة ولم يتعافى من الإصابة.
بينما أكد مسئولو النادي الأهلي جاهزية أيمن أشرف للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري بعد تعرضه لكدمة قوية في الرأس خلال تدريبات فريقه أمس، لكنه استكمل المران بشكل طبيعي وسوف يشارك في لقاء الغد.