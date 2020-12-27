ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2020 عن جلوب سكور

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مقدمة من جلوب سكور العالمية. وتفوق ليفاندوفسكي على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. يذكر أن ليفاندوفسكي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم أيضًا لذلك العام عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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