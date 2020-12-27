رسميا.. كورونا يحرم الأهلي من خماسي رجال السلة في نهائي دوري المرتبط

خرج الخماسي "إيهاب أمين - عبد الفضيل إبراهيم - محمد مصطفى - عمر طارق - عمرو الجندي" من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني قبل انطلاق ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط.
وخرج اللاعبون السابق ذكرهم؛ بسبب تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
الجدير بالذكر أن الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على نظيره سبورتنج، فيما صعد الاتحاد على حساب جاره سموحة السكندري.
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