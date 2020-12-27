ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020 من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020 والتي تم تقديمها ضمن جوائز جلوب سوكر 2020 بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وجاء تفوق ليفاندوفسكي على الثنائي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي بعد أن قدم موسم رائع على مستوى الأرقام الفردية وكذلك الجماعية بعد أن قاد البافاري للفوز بالخماسية التاريخية.

حيث سجل أربعة وثلاثين هدفاً في بطولة الدوري الالماني لينجح في إقتناص جائزة الهداف وهو نفس الأمر الذي تكرر في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدف ليقتنص اللقب الأول منذ سنوات طويلة من أنياب ميسي ورونالدو.