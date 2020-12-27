وشهدت جوائز جلوب سوكر حصول الاهلي على جائزة أكثر الأندية تتويجاً بالبطولات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى حصول هانز فليك على جائزة أفضل مدرب في العالم 2020.

أحمد جودة - القاهرة - حصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي على جائزة لاعب القرن المقدمة من حفل جلوب سوكر المقامة في دبي.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو لاعب القرن من جلوب سوكر متفوقاً على ميسي في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012