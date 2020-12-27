نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو لاعب القرن من جلوب سوكر متفوقاً على ميسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي على جائزة لاعب القرن المقدمة من حفل جلوب سوكر المقامة في دبي.
وتفوق الدون على الارجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني والبرازيلي المعتزل رونالدينهو.
وشهدت جوائز جلوب سوكر حصول الاهلي على جائزة أكثر الأندية تتويجاً بالبطولات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى حصول هانز فليك على جائزة أفضل مدرب في العالم 2020.