تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.
صفقة سيرينو في الأهلي
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن تكلفة صفقة انتقال المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز، إلى القلعة الحمراء ستتكلف حوالي 100 مليون جنيه.
وأوضح المصدر أن مبلغ 100 مليون جنيه مصرى، وهى القيمة التى ستكون مقسمة على ما يتقاضاه صن داونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى سيحصل عليه سيرينو بعد التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات.
وتابع المصدر أن المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو، سيحصل على 3.3 مليون دولار في عقده الجديد مع النادي الأهلي والذي يبدأ في يناير المقبل.
وأكمل المصدر أن إدارة النادي الأهلي رفعت عرضها المقدم إلى صن داونز إلى 3 ملايين و200 ألف دولار، وهو ما سيُنهى الصفقة بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.
وأتم المصدر موضحا أن المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو سيحصل في الأهلي على قرابة المليون دولار كراتب سنوى بجانب مكافآت التتويج بالبطولات وبعض الامتيازات الخاصة.