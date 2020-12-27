نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

صفقة سيرينو في الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن تكلفة صفقة انتقال المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز، إلى القلعة الحمراء ستتكلف حوالي 100 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن مبلغ 100 مليون جنيه مصرى، وهى القيمة التى ستكون مقسمة على ما يتقاضاه صن داونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى سيحصل عليه سيرينو بعد التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات.

وتابع المصدر أن المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو، سيحصل على 3.3 مليون دولار في عقده الجديد مع النادي الأهلي والذي يبدأ في يناير المقبل.

وأكمل المصدر أن إدارة النادي الأهلي رفعت عرضها المقدم إلى صن داونز إلى 3 ملايين و200 ألف دولار، وهو ما سيُنهى الصفقة بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وأتم المصدر موضحا أن المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو سيحصل في الأهلي على قرابة المليون دولار كراتب سنوى بجانب مكافآت التتويج بالبطولات وبعض الامتيازات الخاصة.