الرياضة

تشكيل الاتحاد السكندرى المتوقع لمواجهة الأهلى غداً

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى المتوقع لمواجهة الأهلى غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإتحاد السكندري أمام الأهلى غداً كلا من :

في حراسة المرمى : محمد صبحى . 

في خط الدفاع : كريم يحيى ، محمود رزق ، محمد عطوه ، صبرى رحيل .

 

في خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، مروان عطيه ، كريم ممدوح . 

في خط الهجوم : خالد قمر ، رزاق سيسيه ، عمار حمدى . 

جيربالذكر أن سيدخل الاتحاد السكندري اللقاء ويحتل فى المركز العاشر برصيد ٤ نقاط .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا