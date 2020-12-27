تشكيل الاتحاد السكندرى المتوقع لمواجهة الأهلى غداً

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإتحاد السكندري أمام الأهلى غداً كلا من :

في حراسة المرمى : محمد صبحى .

في خط الدفاع : كريم يحيى ، محمود رزق ، محمد عطوه ، صبرى رحيل .

في خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، مروان عطيه ، كريم ممدوح .

في خط الهجوم : خالد قمر ، رزاق سيسيه ، عمار حمدى .

جيربالذكر أن سيدخل الاتحاد السكندري اللقاء ويحتل فى المركز العاشر برصيد ٤ نقاط .