نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى المتوقع لمواجهة الأهلى غداً في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإتحاد السكندري أمام الأهلى غداً كلا من :
في حراسة المرمى : محمد صبحى .
في خط الدفاع : كريم يحيى ، محمود رزق ، محمد عطوه ، صبرى رحيل .
في خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، مروان عطيه ، كريم ممدوح .
في خط الهجوم : خالد قمر ، رزاق سيسيه ، عمار حمدى .
جيربالذكر أن سيدخل الاتحاد السكندري اللقاء ويحتل فى المركز العاشر برصيد ٤ نقاط .