نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق رانيا علواني على فوز الأهلي نادي القرن الإفريقي بجوائز جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز القلعة الحمراء بأفضل نادي إفريقي بالقرن بجوائز جلوب سوكر.

وتسلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، جائزة نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط، بالحفل الذي أقيم في دبي.

وكتبت علواني عبر صفحتها الرسمية " فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن عن قارة إفريقيا والشرق الأوسط و الأكثر تتويجًا بالبطولات المقدمة من جلوب سوكر، النادي الأهلي واجهة مصر الرياضية".

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى القائمين على احتفالية "جلوب سوكر" بدولة الإمارات، معبرًا عن اعتزازه بالتواجد في هذه المناسبة، التي تقيمها المؤسسة لتكريم الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، وريال مدريد بوصفه نادي القرن.