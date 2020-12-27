كامل العدد.. أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

اعلن المدير الفني لنادي سموحة السكندري احمد سامي عن قائمة الفريق التي سيخوض بها لقاء الفريق امام نظيره الزمالك في الدوري الممتاز مساء غد الاثنين في مباراة من الجولة الثالثة. وجاءت القائمة كالاتي: حراسة المرمي:الهاني سليمان-عمر صلاح خط الدفاع:رجب نبيل-محمود البدري-محمود عزت-احمد جمال-الترهوني-اطهر الطاهر. خط الوسط:حليمو-محمد حسن ليلة-حمص-كناريا-محمد نادي-اسلام جمال-شريف رضا-رفيق كابو. الهجوم:حسام حسن-عبدالكبير الوادي-محمد طلعت-ديريك نيساسمبي

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