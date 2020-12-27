كلوب يتلقى إنذارا للاعتراض خلال مباراة ليفربول ووست بروميتش

تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إنذارا خلال مواجهة وست بروميتش ألبيون والمقامة مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأصفر في الدقيقة 61 لإنذار كلوب بعد اعتراضه الشديد على أحد الكرات في منتصف الملعب.



وتعد هذه المباراة هي الـ 197 للمدير الفني الألماني يورجن كلوب في مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويتقدم ليفربول على وست بروميتش حتى الدقيقة 65 بهدف نظيف أحرزه النجم السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 12 من زمن المباراة.



وفي حالة انتصار ليفربول بمباراة الليلة سيرتفع رصيده إلى النقطة 34 ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.