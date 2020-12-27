وأشهر حكم المباراة الكارت الأصفر في الدقيقة 61 لإنذار كلوب بعد اعتراضه الشديد على أحد الكرات في منتصف الملعب.
وتعد هذه المباراة هي الـ 197 للمدير الفني الألماني يورجن كلوب في مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
ويتقدم ليفربول على وست بروميتش حتى الدقيقة 65 بهدف نظيف أحرزه النجم السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 12 من زمن المباراة.
وفي حالة انتصار ليفربول بمباراة الليلة سيرتفع رصيده إلى النقطة 34 ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلوب يتلقى إنذارا للاعتراض خلال مباراة ليفربول ووست بروميتش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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