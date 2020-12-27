وقال رونالدو في منشور نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك: "لا يمكنني أن أكون أسعد بجائزة الليلة، بينما أقترب من إتمام عامي الـ 20 في مسيرتي كلاعب محترف، فإن التتويج بجائزة لاعب القرن هو تقدير أحظى به بكثير من السعادة والفخر.. حفل رائع الليلة في دبي في مكان رائع مثل برج خليفة."
وأضاف:" تهانينا لروبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم، هانز فليك مدرب العام، بيب جوارديولا مدرب القرن، وكاسياس وبيكيه على جوائزهما المهنية، وأخيرًا وليس آخرًا تهاني لصديقي خورخي مينديز على جائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن."
وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في القرن الحادي والعشرين متفوقًا على ميسي ومحمد صلاح ورونالدينيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو يهنئ المتوجين بجوائز جلوب سكور ويتجاهل الأهلي.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.