خاص | حقيقة المفاوضات مع نجم الزمالك لضمه للاتحاد السكندري.. محمد مصيلحي يجيب

كشف محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن حقيقة المفاوضات مع مصطفى فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحاولات ضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال "مصيلحي"، أثناء حوار خاص مع موقع "دوت الخليج"، إنه لا صحة لوجود مفاوضات مع مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، في الوقت الحالي، أو من قبل ليس بسبب إمكانيات اللاعب، لكن بسبب أن الاتحاد السكندري في الوقت الحالي لا يرغب في التعاقد مع أي لاعب؛ الفريق مُكتفٍ في جميع مراكزه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، أن الجميع يجتهد والسوشيال ميديا تقود الصحافة إلى الأقاويل ولكن الأقل أن تؤخذ الأخبار من المصادر المؤكدة وغير ذلك سيفقد الأمر رونقة.

وتابع "مصطفى فتحي لاعب مميز، وكان في فترة من الفترات رائعًا، وصنع مع الزمالك مشوارًا مميزًا والجماهير تعشقه، ولكن الاتحاد لم يفاوضه نهائيًا".

وأشار "مصيلحي"، إلى أن الأمور الفنية في الاتحاد السكندري لا يتدخل بها سوى الجهاز الفني، وكل الصفقات التي تم التعاقد معها في الفترة الأخيرة كانت بإشراف الإدارة الفنية.

وأكد أن "الدوري المصري هذا الموسم مشتعل للغاية، والمنافسة قوية بين الأندية، ويعتبر الجميع راغبا في التواجد داخل المربع الذهبي، وهذا يزيد العبء على الإدارة الفنية في نادي جماهيري مثل الاتحاد السكندري".