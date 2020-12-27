وست بروميتش يفرض التعادل على ليفربول 1-1 في الدوري الإنجليزي

فرض وست بروميتش ألبيون التعادل على نظيره ليفربول بهدف لمثله، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز ساديو ماني ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة رئعة من زميله جويل ماتيب، ليضع الكرة في شباك وست بروميتش. توالت محاولات لاعبي ليفربول لمضاعفة النتيجة، وكاد أرنولد أن يضيف الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 30، لكن تسديدته جاورت مرمى وست بروم. وفي الدقيقة 34، تهيأت الكرة لمحمد صلاح على حدود منطقة جزاء وست بروميتش، لكنه سدد الكرة عالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وتعرض الكاميروني جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول، للإصابة في المباراة التي تجمع فريقه بوست بروميتش ألبيون، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأصيب ماتيب في الدقيقة 59، ليتم استبداله بالمدافع ريس ويليامز.

وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 65، عندما ارتقى ليسدد الكرة برأسه، لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 82، أحرز أجاي مدافع وست بروميتش ألبيون هدف التعادل لفريقه، برأسية رائعة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 32 في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع وست بروميتش رصيده للنقطة الثامنة في المركز التاسع عشر.

كان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أعلن عن تشكيل فريقه لمباراة وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ماتيب - فابينهو - ألكسندر آرنولد

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني